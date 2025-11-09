Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 10

Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue arrestado ayer en Tijuana, Baja California, sin que hasta el momento se conozca el motivo de su aprehensión.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Ortega fue detenido a las 4:37 pm, en la colonia Los Reyes, de Tijuana, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, sobre la avenida de Los Reyes.

La Policía Federal Ministerial aprehendió a Sánchez Ortega, quien se encuentra en la delegación de Tijuana de la Fiscalía General de la República. Según la información con la que se cuenta hasta el momento, la autoridad que lo tiene a su disposición es un juez federal.

Javier Duarte puede quedar en libertad

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, advirtió que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría quedar libre pronto, como ya lo ha solicitado, porque el “viejo régimen político y judicial ” lo acusó sólo por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada, lo que le obliga sólo a pagar 2 mil millones de pesos, pese a que “el robo” a las arcas estatales es “inmensamente mayor”.