Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 10

Una jueza federal de control impuso prisión preventiva oficiosa a Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el periodo 2012-2018; quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero (más de 77 millones de pesos), relacionados con el caso de La estafa maestra.

La defensa del detenido solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será el miércoles cuando se defina si es vinculado a proceso penal o no.

La jueza Guillermina Matías Garduño, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el estado de México, presidió la audiencia inicial que comenzó a las 10 de la noche del viernes y, después de un receso, continuó este sábado.

Durante la sesión, en la cual el Ministerio Público Federal planteó la imputación de los delitos, la juzgadora acordó duplicar el plazo para resolver la situación jurídica del señalado. La defensa planteó que requiere de tiempo para revisar los 13 tomos y al menos 30 anexos de pruebas presentadas.