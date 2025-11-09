Política
Incauta Sonora media tonelada de drogas
Foto
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 8

San Luis Río Colorado, Son., El aseguramiento de cerca de media tonelada de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora, fue el resultado de un cateo en un domicilio de la región como parte de operativos policiales coordinados entre las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

En la acción de seguridad pública, los oficiales encontraron y confiscaron 44 bultos con una sustancia granulada blanca con la característica a la droga cristal, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, así como 58 bolsas con características similares, que sumaron 36.6 kilogramos, dando un total aproximado de 481.5 kilogramos de narcótico.

El gobierno de Sonora informó que las acciones se efectuaron en apoyo a una carpeta de investigación por homicidio, como parte de los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del estado, en un predio ubicado en la avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar.

En el mismo caso, también se decomisó un auto Mazda 6, modelo 2005, color gris, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

