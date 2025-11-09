Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025

A partir de este lunes y hasta el viernes comenzarán a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado los 271 candidatos a ocupar 16 plazas vacantes de magistrados de 13 tribunales electorales locales.

La cifra podría ampliarse, ya que por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá incluirse a candidatos que sean mexicanos por naturalización y por ello la convocatoria se amplió hasta el día 12.

EL TEPJF consideró, al resolver la inconformidad de un aspirante, que el establecer el requisito a los participantes de ser mexicanos por nacimiento, era discriminatorio y ordenó que la convocatoria se abra a los naturalizados.

El pasado 4 de noviembre, sin embargo, según detalló el senador Enrique Inzunza, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, expidió el acuerdo para el formato y metodología de la evaluación de los candidatos a magistrados de los tribunales electorales de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, donde se elegirá una magistratura, y Tamaulipas (tres).