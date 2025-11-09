Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 8

Frente a la próxima reforma electoral, consejeros y magistrados coinciden en dos asuntos básicos: no es viable hacer la contienda judicial el mismo día que elecciones de los poderes Ejecutivo (gubernaturas y alcaldías) y Legislativo (federal y locales), y es necesario revisar el proceso de selección de candidaturas de aspirantes a juzgadores.

Asimismo, los especialistas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sugieren preservar las estructuras, sobre todo los organismos públicos locales (Oples) y los tribunales estatales electorales.

En cuanto a la concurrencia de elecciones, Gilberto Bátiz García, presidente del TEPJF, señaló que si bien las opciones para mejorar la organización de los comicios corresponderían al INE y a los Oples “sería funcional” que no se empalmaran todas las elecciones en un solo día, sobre todo porque sería una carga informativa para el ciudadano, en detrimento de la participación en las urnas.

“Cuando sepan que la elección de las autoridades judiciales no se puede llevar a cabo en esa misma casilla y que la otra se ubica en la colonia que sigue, entonces, yo no sé qué tanto vaya a desincentivar a la ciudadanía. El votante tendrá qué hacer dos colas, en un mismo día y en sitios distintos”, comentó en entrevista.