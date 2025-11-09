Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

Madrid. El derechista Partido Popular (PP) español y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que encabeza el ex presidente de ese país, José María Aznar, criticaron al gobierno del socialista Pedro Sánchez por sus disculpas ante México por el pasado colonial, y censuraron esa “posición genuflexa”. El PP anunció que llevarán el asunto el próximo miércoles al pleno del Congreso y pedirán explicaciones al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Hace una semana, durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas, el canciller español, José Manuel Albares, expresó que toda historia “tiene claroscuros” y reconoció que “ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”. “Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, valoró la declaración como “muy importante” y “un primer paso”, luego de que en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigió una disculpa por “la invasión violenta” de los españoles en suelo mexicano.