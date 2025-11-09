De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

La Secretaría de Marina (Semar) firmó una carta de intención con el ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, para reforzar la cooperación bilateral en materia de prevención y combate a las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales.

La dependencia indicó mediante un comunicado que el convenio fue firmado por su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el del ya mencionado ministerio francés, Jean Noël Barrot.

El documento, signado entre ambos países en el marco de la visita a México del presidente francés, Emmanuel Macron, establece las bases de colaboración entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas en áreas estratégicas como la lucha contra los narcóticos ilegales y el control de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, indicó la Semar.

El convenio pretende acercar a las autoridades de ambos países en temas de combate al contrabando y en otras áreas que ambas naciones determinen de común acuerdo.

“También contempla el intercambio de información e inteligencia a través de las aduanas marítimas coordinadas por la Semar, para identificar estructuras y métodos operativos de organizaciones delictivas que trafican carga ilícita en contenedores”, añadió el comunicado.