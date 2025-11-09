Política
Ver día anteriorDomingo 9 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/De la Fuente acude a la Celac-UE/
A nterior
S iguiente
 
De la Fuente acude a la Celac-UE
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

El canciller Juan Ramón de la Fuente viajó ayer a Santa Marta, Colombia, para participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-Unión Europea (UE), que se celebrará hoy y mañana.

De acuerdo con la cancillería, la presencia del secretario de Relaciones Exteriores en el encuentro responde al profundo interés que México otorga a la Celac como el principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia estratégica que el país concede a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional clave.

A nterior
S iguiente