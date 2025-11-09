Arturo Sánchez

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

El canciller Juan Ramón de la Fuente viajó ayer a Santa Marta, Colombia, para participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-Unión Europea (UE), que se celebrará hoy y mañana.

De acuerdo con la cancillería, la presencia del secretario de Relaciones Exteriores en el encuentro responde al profundo interés que México otorga a la Celac como el principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia estratégica que el país concede a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional clave.