Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

Los gobiernos de México y Francia subrayaron la complementariedad de sus economías y la voluntad de ambos países de fortalecer su cooperación bilateral en distintos ámbitos, según la declaración conjunta difundida ayer, tras la visita oficial que realizó el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron a México, cuando se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En el documento, ambos mandatarios coincidieron en que la asociación estratégica que une a México y Francia tiene “amplitud y profundidad” y está basada en valores comunes, incluidos el respeto al derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.

Uno de los puntos indica que Macron invitó a la presidenta Sheinbaum a realizar una visita oficial a Francia en 2026, como parte de los esfuerzos por consolidar la relación bilateral en materia económica, política, científica y cultural.

Ayer por la tarde, Macron agradeció a la mandataria mexicana luego de su reunión en Palacio Nacional. “Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo”, escribió el mandatario en X, en respuesta a una publicación de Sheinbaum en la misma plataforma, en la que aseguró que, con la visita de su homólogo francés, “reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México, y el Códice Boturini en Francia”.