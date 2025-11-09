Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 5

Tepic, Nay., La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló ayer en su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban derrotar sólo por ser mujer, pero no es así.

“Pensaron 'no, es que como es mujer la van a derrotar’, pues no, las mujeres somos fuertes somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo”, recalcó.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero le externó su respaldo. “No vamos a dejarla sola”, aseguró el morenista durante la entrega de Escrituras y Mejoramiento de Vivienda en la entidad que encabezó la mandataria.

“Estos días ha habido embestidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados en sus intereses; nosotros avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario, no vamos a dejarla sola, porque la justicia que usted ha logrado en México en sólo un año es continuar con un proyecto social construido desde hace siete años”, precisó.

Navarro añadió que “si Roma no se hizo en un día, la corrupción se hizo en muchas décadas; una que tenemos que desarraigar, que no quiere tener una sepultura, una que está creando personajes al calor de los medios y de las redes, pero que nunca va a recibir el calor del pueblo como usted lo está recibiendo”.

En las canchas de basquetbol del parque La Loma, en Tepic, Sheinbaum entregó a nayaritas 510 escrituras de sus viviendas y constancias de reducción de deudas, tras largos años de estar pagando al Infonavit y Fovissste. Son créditos que en sexenios pasados, refirió, se volvieron impagables.