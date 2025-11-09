Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 4

El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se cumplió en octubre, cerró con una reducción significativa en las incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2025 –que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025– fueron decomisados 4 mil 182 kilogramos de esta droga, una cifra 50.2 por ciento menor a la registrada el año anterior (8 mil 391) y 62.1 inferior a la de 2023 (11 mil 29).

El organismo estadunidense estimó que las incautaciones del año fiscal 2025 equivalen a poco más de mil millones de dosis potenciales, con un valor de mercado aproximado de 90 millones de dólares, lo que representa una caída proporcional respecto a los dos años previos.

El CBP ha señalado que más de 90 por ciento de las incautaciones de fentanilo ocurren en los puntos legales de entrada a Estados Unidos.

Según los registros oficiales, el flujo de fentanilo hacia territorio estadunidense ha disminuido de manera sostenida desde octubre de 2024, cuando inició el gobierno de Sheinbaum. Durante los meses de 2025 no se superaron los 500 kilogramos decomisados por mes –con excepción de octubre de 2024 y julio de 2025–, mientras en los años previos era común rebasar ampliamente esa cifra.