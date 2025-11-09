Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 4

En el marco de la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Red Nacional de Búsqueda de Personas, entre otros grupos, llamaron a la Secretaría de Gobernación (SG) a reactivar el diálogo para la construcción conjunta de una “agenda de Estado integral” para la localización, investigación e identificación de personas en el país.

Señalaron que después de las 10 mesas de trabajo que se realizaron entre abril y junio pasados, en las que se recogieron propuestas de 450 colectivos, aún están pendientes la incorporación de mecanismos para la instrumentación de la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y su armonización legislativa en los estados.

El MNDM, integrado por más de 90 colectivos del país, indicaron que en dichas mesas se establecieron sus necesidades en cinco ejes para dar respuesta a la crisis de más 133 mil personas desaparecidas en el país, de acuerdo con cifras oficiales.

Martín Villalobos, vocero del MNDM, declaró que uno de los puntos claves es la creación del Plan Nacional de Búsqueda, en donde se establezcan rutas claras de coordinación interinstitucional, con la participación de las familias en todos los procesos de búsqueda e identificación, así como su seguridad.