Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 4

El plan del gobierno para llevar la paz a Michoacán tiene como ejes reforzar la presencia de fuerzas federales en la entidad, elevar la inversión pública a niveles sin precedente para reactivar el empleo y fortalecer los programas sociales, de acuerdo con información obtenido por La Jornada sobre el conjunto de acciones que será anunciado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en la semana estarán en la entidad los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

“Con ellos fortaleceremos la estrategia nacional de seguridad para consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Sheinbaum”, señaló.

Según la información obtenida por este diario, además del incremento de elementos de las fuerzas federales –que desde hace días han reforzado la seguridad en Uruapan, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo–, el gobierno federal aplicará una inversión extraordinaria en el estado, para apoyar también la educación y becas para niños y jóvenes, así como los programas culturales y deportivos, entre otros, con el objetivo de atender las causas de la violencia.

Al acto en el Patio Central de Palacio Nacional –a las 13:00 horas– acudirá el mandatario michoacano y los integrantes del gabinete de la presidenta Sheinbaum, con quienes ha sostenido reuniones a lo largo de la semana para aterrizar el plan.