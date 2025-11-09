C

omo la tecnología agraria, mundializada en los decenios recientes por quien dicta y difunde sus propios principios, a través de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha ido imponiendo en el mundo los monocultivos apropiados para la familia de los Triticum (los trigos), cuyas necesidades no son las mismas que para otros cereales como arroces y maíces, cuyo rendimiento baja sensiblemente cultivados fuera de los policultivos donde se originaron, prosperaron, alimentaron a tres cuartas partes del planeta nuestro, y desarrollaron las culturas (arte, lenguas, música, filosofías…) más ricas de la humanidad antes de la expansión europea sobre el mundo actual. Pero esta imposición de cereales para alimentarse y la forma de cultivarlos no sólo desplazó a culturas previas hasta dejar sus elementos como residuos sin contexto en casi todas partes de Asia, África y América, sino que impuso las lenguas para comunicarse en el mundo, con una divinidad, una filosofía, ritos y costumbres mestizados hasta la fecha, impuestos por la fuerza de sus guerreros en olas sucesivas y expansivas a lo largo de nuestro planeta y hasta el día de hoy.

El problema consiste en el gran engaño de las conquistas tecnológicamente superiores en el equipamiento de guerras e imposición de costumbres y tecnologías que fueron impuestas por la buena o la fuerza en sus conquistas a través del mundo. En el caso que aquí abordamos, nos referimos a la imposición de patrones de razonamientos y teorías para indagar en las entrañas de la sociedad y de la naturaleza. Como consecuencia, padecemos en América de un autoengaño en la organización de nuestras sociedades y particularmente entre los agrónomos de buena fe que no conciben otra manera de enfocar la naturaleza que no provenga de la cultura de Occidente.

Pero ya México alcanzó su mayoría de edad con el vuelco de un empoderamiento jamás antes resentido por los pueblos del territorio mexicano, quienes empiezan a vislumbrar una libertad que les quitaron: la de venerar, sus antepasados mediante figuras tangibles (como hacen todos los pueblos del mundo) y poder tomar sus propias decisiones, sin retrocesos históricos, sino mediante un gran salto hacia adelante para alcanzar a sus añoradas mágicas milpas de sus ancestros, proceso que, con el permiso de las autoridades mestizas que nada comprenden de las tradiciones de nuestros pueblos, pero están aprendiendo a respetarlas como se merecen y sin soberbia alguna, aprender a cultivar los policultivos de alimentos que durante 8 mil años (no menos) dieron sustento material al desarrollo de lenguas, arte, música, danza, tejidos vegetales, infinidad de vajillas y joyería, en fin…, cuya transmisión entre quienes todavía conocen dichas técnicas y nuevas generaciones con humildad suficiente para aprender su legado legítimo, sin esponjarse y crecerse con tecnologías como la llamada Inteligencia Artificial frente a las que honran las culturas de nuestros antepasados.