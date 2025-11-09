Milpa mesoamericana: sistema perfecto de natura más cultura
omo la tecnología agraria, mundializada en los decenios recientes por quien dicta y difunde sus propios principios, a través de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha ido imponiendo en el mundo los monocultivos apropiados para la familia de los Triticum (los trigos), cuyas necesidades no son las mismas que para otros cereales como arroces y maíces, cuyo rendimiento baja sensiblemente cultivados fuera de los policultivos donde se originaron, prosperaron, alimentaron a tres cuartas partes del planeta nuestro, y desarrollaron las culturas (arte, lenguas, música, filosofías…) más ricas de la humanidad antes de la expansión europea sobre el mundo actual. Pero esta imposición de cereales para alimentarse y la forma de cultivarlos no sólo desplazó a culturas previas hasta dejar sus elementos como residuos sin contexto en casi todas partes de Asia, África y América, sino que impuso las lenguas para comunicarse en el mundo, con una divinidad, una filosofía, ritos y costumbres mestizados hasta la fecha, impuestos por la fuerza de sus guerreros en olas sucesivas y expansivas a lo largo de nuestro planeta y hasta el día de hoy.
El problema consiste en el gran engaño de las conquistas tecnológicamente superiores en el equipamiento de guerras e imposición de costumbres y tecnologías que fueron impuestas por la buena o la fuerza en sus conquistas a través del mundo. En el caso que aquí abordamos, nos referimos a la imposición de patrones de razonamientos y teorías para indagar en las entrañas de la sociedad y de la naturaleza. Como consecuencia, padecemos en América de un autoengaño en la organización de nuestras sociedades y particularmente entre los agrónomos de buena fe que no conciben otra manera de enfocar la naturaleza que no provenga de la cultura de Occidente.
Pero ya México alcanzó su mayoría de edad con el vuelco de un empoderamiento jamás antes resentido por los pueblos del territorio mexicano, quienes empiezan a vislumbrar una libertad que les quitaron: la de venerar, sus antepasados mediante figuras tangibles (como hacen todos los pueblos del mundo) y poder tomar sus propias decisiones, sin retrocesos históricos, sino mediante un gran salto hacia adelante para alcanzar a sus añoradas mágicas milpas de sus ancestros, proceso que, con el permiso de las autoridades mestizas que nada comprenden de las tradiciones de nuestros pueblos, pero están aprendiendo a respetarlas como se merecen y sin soberbia alguna, aprender a cultivar los policultivos de alimentos que durante 8 mil años (no menos) dieron sustento material al desarrollo de lenguas, arte, música, danza, tejidos vegetales, infinidad de vajillas y joyería, en fin…, cuya transmisión entre quienes todavía conocen dichas técnicas y nuevas generaciones con humildad suficiente para aprender su legado legítimo, sin esponjarse y crecerse con tecnologías como la llamada Inteligencia Artificial frente a las que honran las culturas de nuestros antepasados.
Basta de complejos tercermundistas. Arriba los pendones de la autoestima o el orgullo de poseer la respuesta justa al hambre y la malnutrición. No hay dos clases de ciudadanos, arranquemos el espejismo social de su marco inútil. Recuperemos las milpas complejas, policultivos prehispánicos vigentes que no quieren competir con las siembras del capital ni con sus tecnologías, a menos que las encuentren útiles y casen con las antiguas, probadas secularmente su efectividad… Recuperemos así nuestra historia y nuestro futuro con una secuencia apropiada a su desarrollo. Porque de ello dependen nuestros cuerpos y los de nuestros hijos, nuestra saludad y productividad. Porque no se trata de confrontarlas como se hizo entre españoles e indígenas hace medio milenio.
Conozcamos las milpas con respeto, para nuestro bien y luchemos por ellas, demostremos su productividad y el bienestar que sus cultivos aportan a quienes las trabajan. Así como los pueblos del Oriente podrían recuperar los arrozales acuáticos, prodigio de biodiversidad que dio al mundo cocinas notables y multiculturas con una variedad de expresiones y de pueblos sabios y productivos.
Del mismo modo apoyemos los sembradíos de tubérculos farináceos en el cinturón ecuatorial –incluidas las cimas de los Andes y las islas del océano Índico– famosos por su producción espiritual, musical, escultural y de literatura oral. La riqueza que los glúcidos o azúcares lentos, que hacen trabajar las neuronas y de ahí los músculos, constituye un gran pasado, pero no uno que pese y atore, sino uno que puede alimentar el progreso intelectual y creativo, sin condicionar su evolución y resultados a la adquisición de parámetros exógenos, al contrario. Más productivos serán los pueblos que inventaron la astronomía, las matemáticas y la medición del tiempo partiendo de la ingesta de variedades de gramíneas ricas en azúcares lentos, como la infinita variedad de arroces, leguminosas y tubérculos farináceos que dieron su auge a China y a todo el Oriente, a Egipto, el sur de África, el cinturón ecuatorial… y la ociosidad de algunos, como yo, que seguiremos enarbolando nuestros argumentos para enmendar en algo el desvío de nuestra historia.