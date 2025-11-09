T

he Indian Express sigue pendiente de un “G-2” de China y EU (https://bit.ly/47NSWyk), mientras Trump intenta seducir a cinco países de Asia Central. Según TASS, la “OTAN” reduce sus tropas en su flanco oriental, conforme Washington realiza una cumbre con cinco líderes de Asia Central bajo el formato C5+1 (Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán+EU; https://bit.ly/43mtEWO), lo cual no le quita el sueño al portavoz del Kremlin Dmitry Peskov (https://bit.ly/493WsHf), quien enfatizó la “cercana relación y los procesos avanzados de integración con sus vecinos de Asia Central tanto en la Unión Económica Euroasiática (https://bit.ly/47w003N) y la Comunidad de Estados Independientes (https://eccis.org)”.

Trump está interesado en los recursos de Asia Central, en especial, de sus tierras raras cuando intenta colocarse como cuña en el patio trasero de Rusia y China, mientras Pekín y Moscú blindan, cada quien a su manera, a Venezuela de las amenazas de invasión de EU. Existen resultados en el corto plazo –como el fallido “G-2” de Trump y Xi en Busan que, al contrario, consolidó aún más el G-2 de Rusia y China (https://bit.ly/4oOPI5f)–, así como se proyectan esquemas de mediano plazo por los think tanks de las superpotencias, como es el caso del muy cotizado think tank RAND que desde el 14 de octubre pasado había llegado a la conclusión de que EU es incapaz de propinarle una derrota estratégica decisiva a China, por lo que recomienda otro abordaje político: “Estabilizar la Rivalidad entre EU y China”, cuyo autor principal es el conocido Michael J. Mazarr (https://bit.ly/43fGlCQ).

RAND aduce que “la rivalidad geopolítica entre EU y China conlleva riesgos de conflicto militar abierto, guerra económica y subversión política, así como el peligro de que las tensiones entre las dos principales potencias mundiales destruyan la posibilidad de alcanzar un consenso global sobre cuestiones como el clima y la inteligencia artificial. Moderar esta rivalidad se perfila como un objetivo fundamental, tanto para EU y China como para el resto del mundo”.

Cuando arrecian las presiones sobre Trump de los todavía poderosos halcones neoconservadores straussianos jázaros (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr), incrustados en el Departamento de Estado –quienes desean una victoria “definitiva” contra China y Rusia (https://bit.ly/4hQ3qlz), que se rebelan ante el “manejo de la crisis” y que consiguieron descarrilar la cumbre de Trump y Putin en Budapest que, por cierto, parece haber sido resucitada por la visita del primer húngaro Victor Orbán a Washington–, RAND aboga seis “iniciativas de base amplia” y expone estrategias más específicas para tres áreas que hasta parecen incoercibles: Taiwán, Mar del Sur de China y la competencia en ciencias y tecnologías, que no veo como China pueda atemperar.