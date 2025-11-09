Llama a no dejar que el miedo paralice la UNAM

l reciente asesinato de un estudiante en el CCH Sur ha desatado una ola de pánico en la comunidad universitaria. Estudiantes que antes protestaban por tener que presentar la credencial a la entrada y por el uso de cámaras ahora las exigen, y van más allá, quieren una identificación facial.Basta un Facebook anónimo, una cartulina, un mensaje escrito en el pizarrón para cerrar facultades o planteles de CCH y, sin embargo, a pesar de todas esas medidas, no se garantiza la seguridad de los universitarios.

Vivimos en la sociedad del miedo que beneficia a los populismos de derecha; quieren que aceptemos la ejecución sumaria de narcotraficantes que usan el mar para traficar drogas (si eso fuera cierto) que aceptemos el intervencionismo yanqui para combatir a los cárteles criminales. ¿A quién beneficia el miedo en el país? ¿a quién en la UNAM? La universidad es referente de la sociedad civil, tiene los mejores investigadores capaces del mejor análisis social económico, político, filosófico y, sin embargo, no he escuchado ninguna propuesta colegiada, institucional. Carecemos de los foros apropiados; no dejemos que nos paralice el miedo.

Emilio Vivar Ocampo

Jóvenes mexicanos y la delincuencia

El que disparó contra el edil de Uruapan, Carlos Manzo, fue un joven de 17 años. El asesino del abogado David Cohen Sacal tiene 18. Los que matan y mueren en una de las colonias más peligrosas de Iztapalapa, oscilan entre los 14 y 17 años de edad. Esto es una verdadera tragedia, la cual viene de lejos, pasando por el criminal y corrupto régimen priísta, después por el panista, hasta llegar a nuestros días. Un cernidor de la muerte en contra de la juventud, que Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han intentado detener.

Mientras esto sucede, el panista Ricardo Anaya esconde sus corruptelas bajo el manto del fuero legislativo, lo mismo el priísta Alejandro Alito Moreno; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo. Tres ex presidentes se autoexilian en España. El inefable Francisco Javier García Cabeza de Vaca anda a salto de mata. Tal es esto lo que impulsa a los jóvenes a delinquir o a contratarse como sicarios. Como sociedad debemos hacer algo. Alentarlos a hacer cosas constructivas y positivas. Por la vida y un mejor futuro para los jóvenes de México.

Raymundo Colín Chávez

Considera necesario liberar toda Palestina

A finales de octubre pasado varias organizaciones palestinas se reunieron en El Cairo, Egipto, donde acordaron lo siguiente: “la implementación de las disposiciones del acuerdo de alto el fuego, incluyendo la retirada de las fuerzas de ocupación de la franja de Gaza, el levantamiento completo del bloqueo impuesto a la misma, la apertura de todos los pasos fronterizos, incluyendo Rafah, la entrada de todos los suministros y artículos de primera necesidad humanitarios y médicos, así como el inicio de un proceso integral de reconstrucción para restablecer la normalidad en la franja de Gaza y poner fin al sufrimiento de sus ciudadanos”.