Llama a no dejar que el miedo paralice la UNAM
l reciente asesinato de un estudiante en el CCH Sur ha desatado una ola de pánico en la comunidad universitaria. Estudiantes que antes protestaban por tener que presentar la credencial a la entrada y por el uso de cámaras ahora las exigen, y van más allá, quieren una identificación facial.Basta un Facebook anónimo, una cartulina, un mensaje escrito en el pizarrón para cerrar facultades o planteles de CCH y, sin embargo, a pesar de todas esas medidas, no se garantiza la seguridad de los universitarios.
Vivimos en la sociedad del miedo que beneficia a los populismos de derecha; quieren que aceptemos la ejecución sumaria de narcotraficantes que usan el mar para traficar drogas (si eso fuera cierto) que aceptemos el intervencionismo yanqui para combatir a los cárteles criminales. ¿A quién beneficia el miedo en el país? ¿a quién en la UNAM? La universidad es referente de la sociedad civil, tiene los mejores investigadores capaces del mejor análisis social económico, político, filosófico y, sin embargo, no he escuchado ninguna propuesta colegiada, institucional. Carecemos de los foros apropiados; no dejemos que nos paralice el miedo.
Emilio Vivar Ocampo
Jóvenes mexicanos y la delincuencia
El que disparó contra el edil de Uruapan, Carlos Manzo, fue un joven de 17 años. El asesino del abogado David Cohen Sacal tiene 18. Los que matan y mueren en una de las colonias más peligrosas de Iztapalapa, oscilan entre los 14 y 17 años de edad. Esto es una verdadera tragedia, la cual viene de lejos, pasando por el criminal y corrupto régimen priísta, después por el panista, hasta llegar a nuestros días. Un cernidor de la muerte en contra de la juventud, que Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han intentado detener.
Mientras esto sucede, el panista Ricardo Anaya esconde sus corruptelas bajo el manto del fuero legislativo, lo mismo el priísta Alejandro Alito Moreno; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo. Tres ex presidentes se autoexilian en España. El inefable Francisco Javier García Cabeza de Vaca anda a salto de mata. Tal es esto lo que impulsa a los jóvenes a delinquir o a contratarse como sicarios. Como sociedad debemos hacer algo. Alentarlos a hacer cosas constructivas y positivas. Por la vida y un mejor futuro para los jóvenes de México.
Raymundo Colín Chávez
Considera necesario liberar toda Palestina
A finales de octubre pasado varias organizaciones palestinas se reunieron en El Cairo, Egipto, donde acordaron lo siguiente: “la implementación de las disposiciones del acuerdo de alto el fuego, incluyendo la retirada de las fuerzas de ocupación de la franja de Gaza, el levantamiento completo del bloqueo impuesto a la misma, la apertura de todos los pasos fronterizos, incluyendo Rafah, la entrada de todos los suministros y artículos de primera necesidad humanitarios y médicos, así como el inicio de un proceso integral de reconstrucción para restablecer la normalidad en la franja de Gaza y poner fin al sufrimiento de sus ciudadanos”.
También reiteraron su postura sobre quienes gobernarían Gaza, bajo un comité palestino temporal, y destacaron la importancia de que la ONU aprobara una resolución en relación a la formación de fuerzas temporales de la misma organización, encargadas de supervisar el alto el fuego, mismo que no ha sido acatado por Israel.
Pero surgen algunas dudas, la lucha debe ser por la liberación de toda Palestina, no sólo de Gaza; es necesaria la unidad nacional, más ahora que Cisjordania y otras ciudades están bajo ataques de las fuerzas israelíes y colonos, que ocupan ilegalmente las tierras usurpadas, expulsando o masacrando a los verdaderos dueños.
Luis Langarica A.
Rectores universitarios megalómanos
Claudia pide abierto aforo,
mas rectores imprudentes,
pecando de prepotentes
cierran cupos sin decoro.
Y sin empatía o desdoro
se están blindando otra vez,
mostrando su adusta tez
con candados y consejos,
y en Xochimilco entre espejos,
se juega el mismo ajedrez.
Guadalupe Martínez Galindo
Invitaciones
Plantón por Gaza
Hoy, como todos los domingos, con el propósito de detener y denunciar el exterminio del pueblo palestino, te esperamos en el plantón en el Ángel de la Independencia de 12 a 14 horas.
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, María Elena Chávez Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Ignacio Hernández, Armando Martínez, Rogelio Rueda y Gilberto García
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos El ocaso de los dioses de la estepa, de Ismaíl Kadaré. Anfitrión: Maestro Julio Castañeda.
Jueves 20 de noviembre de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.