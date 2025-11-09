M

añana empezarán los trabajos formales de la cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). El encuentro, que tendrá lugar en la ciudad amazónica de Belém, buscará rescatar los esfuerzos para enfrentar la crisis climática y el calentamiento global. El jueves y el viernes pasados tuvo lugar lo que podría considerarse como fase política de la COP, con presencia de una treintena de jefes de Estado y de gobierno, en la que México fue representado por la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

En su rol de anfitrión, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizó llamados urgentes a abordar la crisis con la seriedad que merece un fenómeno que, de seguir su curso presente, causará 250 mil decesos anuales y una caída de 30 por ciento en el producto interno bruto global en los siguientes años. Asimismo, denunció las mentiras de las fuerzas extremistas que favorecen la degradación ambiental, en referencia a personajes como el presidente estadunidense Donald Trump y el vecino de Lula, Javier Milei, afanados en profundizar el extractivismo hasta la destrucción total de la biosfera. En este sentido, el líder de la izquierda partidista brasileña resaltó que el planeta no soporta más uso de energías fósiles, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de “fracaso moral y negligencia mortal” el incumplimiento de la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, un umbral por arriba del cual se desata una cadena de desequilibrios catastróficos e irreversibles.

Pese a su contundencia, dichos mensajes difícilmente encontrarán el eco necesario para propiciar un nuevo rumbo. La Unión Europea, que se ufanaba de liderar las iniciativas de mitigación del cambio climático, se ha traicionado a sí misma, pues en las coyunturas decisivas decidió proteger a sus corporaciones y antepuso sus objetivos geopolíticos a los climáticos. Por ejemplo, ha desviado todos sus recursos financieros a mantener la guerra de la OTAN contra Rusia en territorio ucranio, e impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, pese a ser los únicos con los precios y la tecnología necesarios para masificar la adopción de las nuevas energías en el parque automotriz. Asimismo, se comprometió a comprar volúmenes excesivos de gas natural a Estados Unidos a fin de contentar a Trump.