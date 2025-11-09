Ap

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025

Dak Lak., La cifra de muertos por el paso del tifón Kalmaegi ascendió a 204 en Filipinas, según el último balance difundido por las autoridades locales, que declararon esta semana estado de calamidad por la gravedad de las inundaciones; mientras, en las provincias centrales de Vietnam se reportó el fallecimiento de al menos cinco personas debido a los vientos feroces y lluvias torrenciales.

A medida que la tormenta se alejaba comenzó el trabajo de recuperación en las ciudades y pueblos afectados en ambos países.

En Vietnam la población despejó escombros y reparó los techos de sus casas. En Filipinas, Kalmaegi dejó, hasta el cierre de esta edición, 204 muertos y al menos 109 desaparecidos, informó la Oficina de Defensa Civil.

Más de medio millón de habitantes filipinos fueron evacuados y permanecen en refugios o casas de familiares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que pondrá en marcha un programa de ayuda a ese país por un millón de dólares para continuar las labores de rescate y reconstrucción.