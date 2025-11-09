Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 23

Viena. Un día después de que Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” en torno a la planta nuclear de Zaporiyia (ZNPP) –la central atómica más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022– ésta volvió a contar ayer con doble suministro externo por primera vez en seis meses, con el fin de permitir que continúen las reparaciones de los cables de suministro en el exterior de las instalaciones. La alimentación llegó por la reconexión de la línea Ferosplavna-1, de 330 kilowatts (kW), a las 19:43, hora local, que servirá de respaldo a la restauración de la línea de corriente Dniprovska, de 750 kW. En condiciones normales, existían hasta 10 líneas de suministro, ocho de las cuales quedaron inutilizadas por los combates.

El plan inicial incluía arreglar ambas líneas de forma simultánea en octubre, con dos altos el fuego localizados y temporales, pero se detectaron daños adicionales en una zona más cercana a la central y fuera de los sitios pactados para el freno a los ataques, situación que provocó el retraso de labores para su reconexión.