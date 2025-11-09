▲ El fenómeno meteorológico dejó “un escenario de guerra”, señaló el director de Defensa Civil estatal. Foto Afp

Afp

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 23

Río Bonito de Iguazú., Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil y dejó un rastro de devastación sin precedente, con vientos de más de 250 kilómetros por hora que, en minutos, volcaron automóviles y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, localidad de 14 mil habitantes, ubicada en el estado de Paraná.

Ayer los vecinos buscaban angustiados entre los escombros de sus viviendas para intentar recuperar algunas pertenencias.

Frente a una montaña de escombros, Nereu Sabadini, de 51 años, relató que se encontraba trabajando en una ciudad cercana a Rio Bonito en el momento del impacto del ventarrón. “Llegué a casa y me encontré sin techo”, lamentó.

Al menos nueve de los heridos se encuentran en estado grave y una persona permanece desaparecida, informaron las autoridades y advirtieron que la cifra de muertos puede crecer a medida que avancen los trabajos de rescate.

El gobierno de Paraná decretó “estado de calamidad pública” en Rio Bonito de Iguaçu, donde las autoridades estiman que 90 por ciento de la ciudad sufrió destrozos.

“Es un escenario de guerra”, declaró el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

Imágenes aéreas captadas por Afp muestran decenas de casas y comercios con los techos arrancados o completamente derruidas.

Las autoridades levantan refugios para acoger a al menos mil damnificados en ciudades cercanas como Laranjeiras do Sul, a unos 20 kilómetros.