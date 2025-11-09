Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 22

Las autoridades francesas descartaron esta semana que el hombre detenido tras un atropello masivo contra peatones y ciclistas en la isla de Olerón, que dejó al menos cinco heridos, tenga vínculos con el terrorismo, a pesar de que afirmó que seguía “órdenes de Allah”. La Fiscalía Nacional Antiterrorista se declaró incompetente al no encontrar “ninguna dimensión yihadista ni vínculo con organizaciones terroristas” en sus acciones. El detenido sostiene que actuó solo, a pesar de un “modus operandi” relativamente bien planificado. Sin embargo, “la premeditación es un factor relevante”, defendió la Fiscalía de La Rochelle, que solicitará la apertura de una investigación con el fin de formular cargos por intento de homicidio, recogió el diario Le Figaro.