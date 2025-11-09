Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 22

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer la incautación de casi dos toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del Pacífico, que se saldó “con cero muertos”, en una aparente crítica a los ataques estadunidenses contra presuntas narcolanchas en aguas latinoamericanas, que han dejado hasta ahora 70 personas asesinadas. “Hoy, entre la inteligencia naval colombiana y la marina de El Salvador, fueron incautadas 1.8 toneladas de cocaína en el océano Pacífico”, señaló el mandatario, que además confirmó la detención de tres ecuatorianos. Asimismo, anunció que las autoridades colombianas frustraron un atentado terrorista en el Batallón Bolívar de la ciudad de Tunja, donde gracias a la información de la comunidad se encontró un camión cargado con 24 explosivos. “La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, señaló Petro en X. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, declaró que “de acuerdo con el análisis de inteligencia, esta acción terrorista pudo haber sido efectuada por la estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional”. El gobierno ofreció hasta 25 mil dólares de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas.