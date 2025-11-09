Mundo
Conductor choca contra bar en Florida: cuatro muertos y 11 heridos
Foto Ap
Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 22

Un automóvil que huía de la policía a alta velocidad chocó contra un concurrido bar el sábado por la madrugada, mató a cuatro personas e hirió a 11 en un distrito de Tampa. Una unidad aérea de la policía avistó el vehículo, que participó en carreras callejeras y circulaba de manera imprudente. La Patrulla de Carreteras intentó realizar una maniobra para hacer que girara, pero no tuvo éxito. Los agentes “se retiraron” mientras el vehículo aceleraba hacia el distrito de Ybor City cerca del centro, conocido por su vida nocturna, y finalmente el conductor perdió el control y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar Bradley’s.

