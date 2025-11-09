Ap, Afp y Sputnik

Washington. El presidente Donald Trump reiteró ayer que ningún funcionario del gobierno estadunidense asistirá a cumbre del G20, que agrupa a las 20 economías más grandes del mundo, y calificó de “vergüenza” que se realice en Sudáfrica, luego de acusar, sin pruebas, al gobierno sudafricano de cometer abusos, discriminación y violaciones a los derechos humanos contra los afrikáneres, agricultores blancos en el país. Pretoria rechazó los señalamientos al afirmar que carecen de fundamento.

“Es una total desgracia que el G20 se lleve a cabo en Sudáfrica”, aseveró Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario mencionó “abusos” contra dicha comunidad, entre los que, asegura, se incluyen “violencia y muerte”, así como “la confiscación de sus tierras y granjas”.

Trump ya había anunciado que no asistiría a la cumbre anual para jefes de Estado, que se compone de 19 países y dos organizaciones regionales (la Unión Europea y la Unión Africana), y representa más de 80 por ciento del PIB mundial.

El vicepresidente, JD Vance, iba a acudir en lugar del mandatario, pero una persona al tanto de los planes de Vance, que guardó el anonimato para poder declarar sobre su agenda, señaló que ya no viajaría a la cumbre.