Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 22
Washington. El presidente Donald Trump reiteró ayer que ningún funcionario del gobierno estadunidense asistirá a cumbre del G20, que agrupa a las 20 economías más grandes del mundo, y calificó de “vergüenza” que se realice en Sudáfrica, luego de acusar, sin pruebas, al gobierno sudafricano de cometer abusos, discriminación y violaciones a los derechos humanos contra los afrikáneres, agricultores blancos en el país. Pretoria rechazó los señalamientos al afirmar que carecen de fundamento.
“Es una total desgracia que el G20 se lleve a cabo en Sudáfrica”, aseveró Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario mencionó “abusos” contra dicha comunidad, entre los que, asegura, se incluyen “violencia y muerte”, así como “la confiscación de sus tierras y granjas”.
Trump ya había anunciado que no asistiría a la cumbre anual para jefes de Estado, que se compone de 19 países y dos organizaciones regionales (la Unión Europea y la Unión Africana), y representa más de 80 por ciento del PIB mundial.
El vicepresidente, JD Vance, iba a acudir en lugar del mandatario, pero una persona al tanto de los planes de Vance, que guardó el anonimato para poder declarar sobre su agenda, señaló que ya no viajaría a la cumbre.
El gobierno sudafricano, por su parte, rechazó las acusaciones del magnate, y las calificó de “infundadas”, según un comunicado del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del país.
El texto señaló que “la caracterización de los afrikáneres como un grupo exclusivamente blanco es ahistórica. Además, la afirmación de que esta comunidad sufre persecución no está respaldada por hechos”.
Subrayó que, gracias a su experiencia histórica, la nación africana está en una posición única para abogar por la reducción de las desigualdades globales durante su presidencia en el foro internacional.
La administración Trump anunció la semana pasada que priorizará acoger a los sudafricanos blancos, en el marco de un plan de drástica reducción en el número de refugiados que Washington aceptará anualmente, al llevarlo a un mínimo histórico de siete mil 500.