Domingo 9 de noviembre de 2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó bailando a la cena de gala de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Miami, mientras en los altavoces se escuchaba “...soy el rey y te destrozaré…”, letra del tema musical “Panic Show”, del cual el mandatario se apropió desde su campaña electoral pese a las protestas de sus autores, los integrantes del grupo de rock argentino La Renga. Allí defendió que el capitalismo es “la verdadera justicia del mundo”.

Durante su discurso en el evento, que tuvo lugar en el club Mar-a-Lago, propiedad del presidente estadunidense Donald Trump, Milei calificó el capitalismo como el “modelo más moral de todos los existentes” y dedicó sus palabras “a los neoyorquinos, que emprendieron el camino inverso al que emprendió Argentina, y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista”, en alusión al triunfo de Zohran Mamdani –socialista, musulmán e inmigrante– en la elección de alcalde de Nueva York.

“Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar. No tengo dudas de que habiendo superado ya la tormenta, seguiremos el ejemplo del presidente Trump en este hermoso país y haremos a la Argentina grande nuevamente”, aseveró.

En el marco del foro de negocios de la organización ultraderechista, el presidente argentino insistió en que el capitalismo “es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo porque es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre, al cual le pertenece el fruto de su trabajo”.