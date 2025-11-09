▲ El mandatario saluda desde el balcón del Palacio Quemado, acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y sus cuatro hijos. Foto Afp

Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 21

La Paz., El centroderechista Rodrigo Paz Pereira juró ayer como nuevo presidente de Bolivia y abrió una nueva era política en el país andino, tras casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

El mandatario, con la señal de la cruz y ante la Biblia, dijo: “Dios, familia y patria, sí juro!”.

“El país que recibimos está devastado... endeudado moral y materialmente, filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos”, dijo Paz en su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa.

“Bolivia vuelve al mundo, nunca más aislada”, agregó en medio de cuestionamientos a los casi 20 años de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

“Nunca más el país estará secuestrado bajo una ideología, la ideología no da de comer”, sostuvo el mandatario, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora.

“Nos tocan cinco años de servicio y no de poder; no nos han entregado un trono, sino una tarea. Es el tiempo de una democracia verdadera y de respeto a la ley; nadie está por encima de la ley. Vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad”, señaló el flamante mandatario.

Promete ajustes graduales

Paz prometió ajustes graduales para salir de la crisis económica, un “capitalismo para todos” y repartir el presupuesto en partes iguales entre el gobierno central y las nueve regiones del país.