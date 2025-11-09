Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 20

Madrid. La crisis ambiental y humanitaria en la franja de Gaza ya no es “una tragedia geográficamente confinada”, sino un “colapso ecológico con implicaciones globales. Esta montaña de escombros es la principal fuente de contaminación, porque crea una nube de polvo tóxico, respirar este aire está causando enormes riesgos para la salud a largo plazo”, explicó ayer Elaine Donderer, especialista en riesgos de desastres a Al Jazeera.

La experta añadió que “el peso de los escombros (casas, escuelas y hospitales pulverizados) se estima en más de 61 millones de toneladas, con 25 toneladas de desechos médicos sin tratar cada mes; de igual manera, según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ataques israelíes contra el enclave palestino en los últimos dos años causaron daños sin precedentes a las infraestructuras de agua, saneamiento, agricultura y calidad del aire.

Celebran acción de Turquía contra Netanyahu

Por otra parte, el gobierno palestino aplaudió la orden de arresto que emitió la fiscalía turca contra el primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, el ministro de seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, y más de una treintena de altos cargos israelíes por delito de genocidio en Gaza.