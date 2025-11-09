“Si tuviera el poder de hacer hechizos, no lo usaría para vengarme. Lo usaría para detener sus crímenes (que comete Israel en Gaza) de una vez por todas”, dijo Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, luego de que el embajador de Israel ante dicha entidad, Danny Danon, la llamó “bruja” mientras ella presentaba su último informe sobre el enclave palestino.

“A usted lo acusan de genocidio. Si lo peor de lo que puede acusarme es de brujería, lo acepto”, añadió, de acuerdo con Al Jazeera.

En su informe, Albanese denunció a docenas de países como cómplices del genocidio de Israel mediante asistencia militar, económica y diplomática.