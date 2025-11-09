De La Redacción

El frente frío número 13 ingresó anoche al país y en las primeras horas de este domingo, además del descenso de temperaturas, ocasionará lluvias de muy fuertes a torrenciales en regiones de Veracruz, Puebla e Hidalgo, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante el pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se instalaron puestos de mando en esas entidades que fueron devastadas por las inundaciones de hace un mes.

Indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja en conjunto con autoridades estatales y municipales.

El SMN detalló que el frente frío ingresó sobre el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica, y hoy se desplazará sobre el Golfo de México, sureste y la Península de Yucatán, donde se esperan sistemas frontales y evento de “norte”.