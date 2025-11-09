De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 26

Elementos de seguridad federal y estatal desmantelaron cuatro campamentos presuntamente utilizados por un grupo delictivo en la región de la Tierra Caliente, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Efectivos de la Defensa y de la Guardia Civil hallaron los sitios en las localidades Cinco de Mayo y Las Carreras, municipio de Buenavista, bastión de Los Viagras; encontraron municiones percutidas, ropa táctica e insumos.

En tanto, en Zamora, agentes de la Fiscalía General del Estado fueron recibidos a balazos por integrantes de una célula delictiva al cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la calle Manuel Doblado, colonia Nueva España. Al responder la agre-sión un presunto criminal falleció.