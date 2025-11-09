Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 26
Elementos de seguridad federal y estatal desmantelaron cuatro campamentos presuntamente utilizados por un grupo delictivo en la región de la Tierra Caliente, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.
Efectivos de la Defensa y de la Guardia Civil hallaron los sitios en las localidades Cinco de Mayo y Las Carreras, municipio de Buenavista, bastión de Los Viagras; encontraron municiones percutidas, ropa táctica e insumos.
En tanto, en Zamora, agentes de la Fiscalía General del Estado fueron recibidos a balazos por integrantes de una célula delictiva al cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la calle Manuel Doblado, colonia Nueva España. Al responder la agre-sión un presunto criminal falleció.
En el lugar fue asegurada un arma de fuego, así como envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina.
Por otra parte, cinco presuntos delincuentes, entre ellos una mujer, murieron durante un enfrentamiento con la Guardia Estatal en Reynosa, Tamaulipas.
En tanto, José Bazán González, ex delegado del gobierno estatal en la región de la Montaña de Guerrero, resultó herido ayer durante un ataque armado en un restaurante de la colonia San Francisco, en Tlapa de Comonfort, informaron fuentes policiales
En Sinaloa, supuestos criminales detonaron armas y bloquearon con un tráiler la carretera La 50, en Navolato, dio a conocer la SSP estatal; más tarde la vía fue liberada.
Con información de El Mañana de Reynosa