Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 26
Oaxaca, Oax., La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó ayer que existen dos líneas de investigación por el homicidio de la regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, ultimada el 6 de noviembre.
De acuerdo con datos de la fiscalía, la agresión la perpetraron sujetos armados que se trasladaban en una motocicleta.
Fuentes de seguridad indicaron que la funcionaria, militante del Partido Verde, se dirigía hacia una actividad denominada Jornadas de Paz, en la que participan autoridades estatales y federales.
La institución destacó que la primera línea de investigación “sugiere la probable responsabilidad de una célula delictiva que incursionó en San Juan Cacahuatepec, la cual opera en la franja limítrofe entre Oaxaca y Guerrero.
“Respecto a esta situación, se ahonda en el delineado de los móviles que ocasionaron la comisión de dicho delito.”
Sobre la segunda hipótesis, agregó la fiscalía estatal, se estima que el ataque pudo derivar de una “disputa de bienes inmuebles”, en posesión de la familia de la regidora.
El crimen contra Guadalupe Urban se cometió la mañana del jueves pasado cuando la funcionaria salía de su hogar para dirigirse a un evento organizado por el gobierno del estado.
De igual forma, el pasado 3 de noviembre, el agente municipal de San Marcos Zacatepec, agencia municipal de Santa Catarina Juquila, Israel Ramírez Peralta, fue ultimado cuando regresaba a su domicilio después de participar en las festividades por el Día de Muertos de esa localidad.
Sin embargo, la fiscalía estatal no ha precisado información sobre dicha agresión armada.