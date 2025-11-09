Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 26

Oaxaca, Oax., La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó ayer que existen dos líneas de investigación por el homicidio de la regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, ultimada el 6 de noviembre.

De acuerdo con datos de la fiscalía, la agresión la perpetraron sujetos armados que se trasladaban en una motocicleta.

Fuentes de seguridad indicaron que la funcionaria, militante del Partido Verde, se dirigía hacia una actividad denominada Jornadas de Paz, en la que participan autoridades estatales y federales.

La institución destacó que la primera línea de investigación “sugiere la probable responsabilidad de una célula delictiva que incursionó en San Juan Cacahuatepec, la cual opera en la franja limítrofe entre Oaxaca y Guerrero.

“Respecto a esta situación, se ahonda en el delineado de los móviles que ocasionaron la comisión de dicho delito.”