▲ Jóvenes expresaron su inconformidad con el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, a quien señalan de incumplir promesas. Foto Arturo Campos Cedillo

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 26

Guadalajara, Jal., Dos marchas contra la violencia en el país se realizaron ayer en esta ciudad; una de ellas convocada por residentes michoacanos en Guadalajara para reclamar justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y otra, por varios colectivos dentro de la jornada nacional contra la inseguridad que imponen el “capital, el narco y el Estado”.

En ambas movilizaciones se destacó que no existen tintes partidistas como sí ocurrirá con la protesta programada para el 15 de noviembre y en la que identificaron detrás de éstas a personajes que buscan aprovechar políticamente el malestar ciudadano.

La primera protesta inició temprano en la glorieta Niños Héroes, donde nacidos en Uruapan y otras ciudades de Michoacán exigieron justicia por el asesinato de Manzo, perpetrado el 1º de noviembre.

El grupo de entre 250 y 300 personas, vestidas de blanco, que llevó mantas en las que expresaban condolencias e imágenes del munícipe con sus característico sombrero, caminó por avenida Chapultepec y luego hacia el centro de la ciudad.

“Esta es una caminata por la paz de Uruapan, Michoacán y de México, es una manifestación pacífica. Queremos alzar la voz para hacernos notar, que nos vean y que se den cuenta que no somos uno ni somos 10, somos todo el país”, afirmó una participante por medio de los altavoces que llevaban.