Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 25

El buque de almacenamiento y carga Blue Phoenix se incendió la madrugada de ayer en el recinto portuario de Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos; las autoridades no reportaron lesionados. Elementos de Protección Civil y bomberos, así como remolcadores de la zona, combatieron por al menos cuatro horas la conflagración. Alrededor de las 2 de la madrugada se logró sofocar el fuego que generó una columna de humo; momentos después, las llamas se reavivaron, por lo que las acciones de combate se reanudaron hasta que elementos de rescate lograron ingresar al navío para apagar la lumbre en su totalidad. El puerto se mantuvo cerrado a la navegación durante las labores de emergencia y hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.