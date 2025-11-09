Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 25

Acapulco, Gro., Habitantes de Puerto Marqués advirtieron que si directivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no firman un acuerdo compromiso de terminación de obras de reconstrucción y mejoramiento de la imagen urbana del lugar, no liberarán el muelle de la playa Pelícanos, donde llegará el nuevo sistema de transporte público marítimo Marinabús que, de inicio, unirá el malecón del centro de Acapulco y la bahía de Puerto Marqués.

Lugareños mantienen tomado el desembarcadero de la playa Pelícanos desde el 31 de octubre, día del primer recorrido oficial del Marinabús (que no fue concluido), el cual será administrado por la Secretaría de Marina.

Pobladores y prestadores de servicios suspendieron ayer una marcha que tenían prevista luego de que funcionarios del gobierno federal se comprometieron a que mañana, a las 3 de la tarde, funcionarios de Fonatur firmarán la minuta de acuerdos de terminación de construcciones, principal exigencia de los inconformes para liberar el embarcadero, también piden que el atracadero sea de uso público.