Xalapa, Ver., Alumnos de distintas facultades de la Universidad Veracruzana en la capital del estado mantienen tomadas las instalaciones de la institución y realizan paros para protestar en contra de las autoridades de la misma, pues aseguran que no actuaron de manera oportuna para prevenir las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias del pasado 10 de octubre, en el norte de Veracruz.

Estudiantes de las carreras de antropología, filosofía, historia, idiomas, letras españolas y sociología, tienen tomada la ex Unidad Académica de Humanidades.

“Juzgamos que las diversas afectaciones y pérdidas en la región pudieron haberse evitado si los funcionarios y cuerpos colegiados hubieran actuado con la debida responsabilidad y prontitud”, señalaron los universitarios en un comunicado.

Desde el 16 de octubre, cuando se hizo la toma, los alumnos han buscado establecer mesas de diálogo con directivos y la rectoría, pero no han llegado a un acuerdo para la liberación de los inmuebles.

Estudiantes acusaron ayer que, tras sostener pláticas, las autoridades universitarias actuaron a sus espaldas y buscan reanudar clases de manera virtual.

En ese sentido, consideraron que se trata de una traición a las negociaciones que se habían hecho y que buscan debilitar el movimiento.

“Esta acción se interpreta como una ruptura del acuerdo y el progreso logrado, ya que se considera como toma de represalias ante la legitimidad del movimiento(…) Por esto, el colectivo se ve en la obligación de alzar la voz para demostrar que la unión debe ser respetada, no invalidada ni amedrentada por autoridades que dicen estar para la comunidad estudiantil”, señalaron los inconformes.