Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 25

Puerto Vallarta, Jal., El gobierno municipal de Puerto Vallarta debe pagar 120 millones de pesos al particular Gregorio Espinoza Peña, con quien enfrentó un juicio agrario desde hace 38 años por un terreno de 8.4 hectáreas donde operó el basurero municipal de El Divisadero, en la delegación de Las Juntas, informó el propio ayuntamiento.

En un principio, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 13, en el juicio 376/2007, emitió una sentencia que obligaba al municipio a erogar 808 millones de pesos por los años de litigio y actualización al tipo de cambio. Cifra que representaba un tercio de su presupuesto anual.

Por el pago de la deuda original también se corría el riesgo de no poder cubrir el costo de la prestación de los servicios públicos municipales ni entregar el sueldo de los servidores públicos, lo que generaría un déficit a la hacienda local.

El cuerpo edilicio, bajo la amenaza de destitución y arresto por desacato, avaló esta semana que concluyó la negociación con los afectados para evitar una crisis financiera y autorizó un pago por 120 millones de pesos en parcialidades.

El acuerdo incluye un anticipo de 60 millones de pesos, el cual se cubrirá en cuatro parcialidades de enero a abril de 2026 y el resto se pagará en cuotas anuales por 3 millones de pesos sin intereses” hasta 2046, informó el ayuntamiento vallartense.