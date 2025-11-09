Cristina Gómez Lima e Irene Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 24

A una semana de la explosión e incendio en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, la empresa informó ayer que ha cubierto los apoyos a las familias afectadas desde el primer momento del siniestro y colabora directamente con autoridades estatales y la Comisión de Atención a Víctimas para el esclarecimiento de lo ocurrido el pasado 1º de noviembre.

En un comunicado, la cadena comercial sostuvo que ha proporcionado información a la Fiscalía General de Justicia del Estado y que atiende puntualmente cada requerimiento de las autoridades dentro del proceso reparatorio.

Entre los apoyos mencionados, expuso que ya cubrió los gastos funerarios de las personas fallecidas, el traslado médico aéreo a Estados Unidos de una de las víctimas para recibir atención especializada y respuesta inmediata a las necesidades específicas de las familias durante la semana posterior a la tragedia.

La empresa también afirmó que avanza en los procedimientos para la reparación de daños materiales y reforzó medidas de seguridad en sus tiendas a nivel nacional conforme a los lineamientos de Protección Civil.

Waldo’s insistió en que mantiene presencia constante en la ciudad de Hermosillo para continuar el acompañamiento a los afectados. “Nuestra prioridad es la gente. Estaremos presentes con hechos, respeto y responsabilidad”, concluyó.