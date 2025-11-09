Colabora con autoridades para esclarecer los hechos
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 24
A una semana de la explosión e incendio en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, la empresa informó ayer que ha cubierto los apoyos a las familias afectadas desde el primer momento del siniestro y colabora directamente con autoridades estatales y la Comisión de Atención a Víctimas para el esclarecimiento de lo ocurrido el pasado 1º de noviembre.
En un comunicado, la cadena comercial sostuvo que ha proporcionado información a la Fiscalía General de Justicia del Estado y que atiende puntualmente cada requerimiento de las autoridades dentro del proceso reparatorio.
Entre los apoyos mencionados, expuso que ya cubrió los gastos funerarios de las personas fallecidas, el traslado médico aéreo a Estados Unidos de una de las víctimas para recibir atención especializada y respuesta inmediata a las necesidades específicas de las familias durante la semana posterior a la tragedia.
La empresa también afirmó que avanza en los procedimientos para la reparación de daños materiales y reforzó medidas de seguridad en sus tiendas a nivel nacional conforme a los lineamientos de Protección Civil.
Waldo’s insistió en que mantiene presencia constante en la ciudad de Hermosillo para continuar el acompañamiento a los afectados. “Nuestra prioridad es la gente. Estaremos presentes con hechos, respeto y responsabilidad”, concluyó.
Suspenden actividades de seis negocios de Sinaloa
Por la falta de actualización del plan interno de Protección Civil en los sistemas contra incendios, autoridades de Mazatlán, Sinaloa, suspendieron provisionalmente las actividades de las seis tiendas Waldo’s de la demarcación.
El coordinador de Protección Civil local, Óscar Osuna Tirado, explicó que esto es resultado del programa anual de supervisiones que se realizan en establecimientos comerciales para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
El funcionario detalló que durante las visitas a los establecimientos, personal a su cargo revisa las condiciones de las instalaciones, la operatividad de los equipos contra incendios y la vigilancia de los planes de emergencia.
Contar con estas medidas, puntualizó, “es obligatorio, por lo que deben mantenerse actualizadas para proteger tanto al personal como a las clientes”.
Comentó que dichos comercios reanudarán sus actividades tras subsanar las observaciones y acrediten el cumplimiento de los lineamientos de Protección Civil.
Destacó que además de las tiendas Waldo’s se revisan otras empresas de venta de telas, incluso a uno de esos negocios se le giró una recomendación para que actualice sus programas de seguridad contra siniestros, “de lo contrario podría ser suspendida su operatividad”.