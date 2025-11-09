▲ Parientes de la víctima 24 de la explosión en la tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo velaron su cuerpo en la parroquia Inmaculado Corazon de María. Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 24

Hermosillo, Son., Familiares de Marco Segundo Reyes, la víctima mortal número 24 de la explosión e incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, anunciaron que iniciarán un proceso legal contra la empresa, a la que responsabilizan directamente por las fallas y omisiones que derivaron en la tragedia ocurrida el pasado 1º de noviembre.

Enmedio del duelo, la familia Segundo Félix reclamó justicia en contra de la cadena comercial que opera más de 800 sucursales en el país.

En la colonia El Mariachi, donde fue velado Marco Segundo, empacador de la tienda que estuvo hospitalizado desde el día del siniestro, su hija Dulce Segundo y su esposa Luz del Carmen Félix, reclamaron la intervención urgente de las autoridades y que la compañía asuma la responsabilidad total de lo sucedido.

“A mi papá ya no le duele, ya no está sufriendo. Gracias a toda la comunidad hermosillense por todo lo que hizo por él: plaquetas, sangre, oraciones”, expresó Dulce; sin embargo, señaló que lo que pasó “no es justo”.

“Estábamos tratando de calmarnos, pero no se puede. Esto es una injusticia y no se va a quedar así. Vamos a proceder en contra de la empresa responsable, que pague por la vida de todos, de los niños y de los adultos mayores como mi papá.”

Marco Segundo fue velado en una misa en la parroquia Inmaculado Corazón de María, donde el arzobispo Ruy Rendón Leal llevó a cabo la ceremonia religiosa; ahí manifestó su consternación por la pérdida de vidas humanas, incluyendo la de varios menores de edad.

La demanda de justicia se ha replicado en las calles. Cientos de personas han marchado para exigir sanciones por las 24 muertes y 14 lesionados que dejó la explosión, provocada –según las investigaciones preliminares– por un transformador que operaba en condiciones irregulares y en un establecimiento sin Programa Interno de Protección Civil.

Familiares de las víctimas señalaron que la tragedia exhibió las fallas estructurales de la infraestructura pública y privada en la ciudad, así como la ausencia de mantenimiento del sistema eléctrico.

Eusebio Arias, tío de Joanna Hernández, estudiante y cajera de 20 años fallecida en el incendio, advirtió que los constantes apagones y el deterioro del suministro eléctrico generaron el siniestro.