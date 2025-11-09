Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a31

Guns N’ Roses se presentó en vivo anoche en el estadio GNP, recinto en el que fueron aplaudidos por 65 mil personas al borde del delirio, quienes corearon éxitos como Sweet Child of Mine y Paradise City. Public Enemy, grupo fundamental en la historia del rap, tuvo un rol destacado en la apertura del show. En principio, parecería que ambas agrupaciones no tienen mucho en común, más allá de haber comenzado a mitad de los ochenta y compartir el escenario ante un estadio lleno.

Hubo una época, a principios de la última década del milenio pasado, en la que Guns N’ Roses eran considerados los chicos malos del rock. Bastaba con ver el largo del pelo del guitarrista Slash, o enterarse del último escándalo público de Axl Rose, para que las madres y los padres escondieran a sus hijos ante el advenimiento del grupo. Incluso su primer disco tuvo una advertencia: “Peligro, este material puede ser ofensivo para alguien”.

Public Enemy, por su parte, significó un avance musical en el rap a través del sampleo y la complejidad en su ejecución y difusión.

Para la consagración de ambos grupos fue fundamental la era del videoclip y el auge de las bandas sonoras: Public Enemy con la instrumentalización de de Do The Right Thing, y las imágenes de Spike Lee; Guns N’ Roses con la de Terminator 2, película a la que quedarían asociados para siempre.

El último punto de contacto de los dos grupos fue su oposición en estilo a las bandas grunge como Nirvana o Pearl Jam; tanto para los Guns como para Public Enemy, estaba bien ganar dinero y no veían una contradicción entre venir de la nada y quererlo todo.