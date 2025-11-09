D

iscreto, sensible, emotivo e inteligente son algunas de las características de un filme de bajísimo presupuesto y metraje reducido (73 minutos) que contó con una eficaz y cautelosa campaña publicitaria que arrancó meses antes de su estreno a través de las redes. Ahí, se promocionaba un relato de horror en apariencia, centrado en un perro que capta presencias sobrenaturales en una vieja cabaña familiar enclavada en una zona boscosa a las afueras de Nueva York, donde su joven dueño lo ha llevado consigo para alejarse del mundanal ruido y los males que lo aquejan.

Lo que inicia a todas luces como una cinta de terror independiente, se trastoca de a poco en una original y conmovedora historia de horror real: una enfermedad terminal que va minando la salud física y mental de Todd (Shane Jensen), dueño de Indy, un retriever de Nueva Escocia, el gran protagonista de Good Boy. Confía en su instinto ( Good Boy, EU, 2025) dirigida por el debutante Ben Leonberg, quien filmó a lo largo de tres años a su propio perro toller en un rodaje de 400 días para capturar las mejores tomas de su mascota. Ello, en una película que resulta fascinante al ser narrada desde la perspectiva del propio perro y que evitó utilizar efectos generados por computadora.

Good Boy. Confía en su instinto, remite a múltiples situaciones donde queda claro que el temor y la incertidumbre resultan inseparables del hombre. Es decir, el miedo como el sentimiento que se refleja con mayor fuerza e impacto anímico: las sombras en el clóset o en los sótanos abandonados, los pasillos oscuros, los ruidos extraños o el rechinar de puertas, las presencias amenazantes, el pavor que representa una noche lóbrega cuyos rayos presagian tormentas, las apariciones fantasmagóricas y las siluetas humanas o casi...Sin embargo, lo atractivo de la cinta es la vuelta de tuerca que propone, ya que todo eso es llevado a terrenos de los instintos animales incluyendo las entidades invisibles que rodean a su dueño y que resultan reales y conflictivas para Indy.