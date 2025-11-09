Ernesto Yáñez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 7

Sólo una guitarra y su voz le bastaron a Ismael Serrano para encandilar a sus seguidores mexicanos, que acudieron al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde el cantautor español ofreció a más de mil 300 asistentes un concierto como parte de su gira Tour Guitarra y Voz.

Unos minutos después de las 20 horas, el intérprete originario de Madrid comenzó su concierto con Amores imposibles. Después, saludó y agradeció la asistencia del público y explicó que con este concierto buscaba reivindicar la esencia del trovador de toda la vida que, armado de su guitarra y su canto, cuenta historias que sean capaces de conmover a quien las escuche.

El concierto dio paso a un recorrido por la trayectoria de un artista con 17 álbumes grabados. Interpretó varias de sus piezas más icónicas como Hija de Lilith, Porque fuimos y Un muerto encierras, que narran historias de amor y desamor, así como de esperanzas en un futuro mejor. Dedicó esa parte del recital al poder de la música para hacer más llevaderas las distancias y ausencias entre las personas.

El concierto tomó un rumbo inesperado cuando el artista, como parte de su más reciente proyecto Canciones insospechadas, interpretó Inevitable, de la colombiana Shakira, al señalar que este trabajo musical buscaba sacarlo de su zona de confort y buscarle nuevos ritmos y horizontes a temas que le gustan pero que el público no se imaginaría que pudiese cantar.