▲ El ex cantante de La Ley regresa con Acústico, un concierto íntimo e inmersivo al recinto de Donceles en el Centro Histórico. Foto cortesía del artista

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 6

Con más de 35 años de trayectoria y de ser referente del rock en español, Beto Cuevas continúa renovándose en su camino musical, sin quedarse quieto, activando su mente creativa, pero convencido de que posee el “superpoder de decir: ‘no’”, lo cual le ha permitido “caminar sin cadenas, excesos o adicciones”.

De Luis Alberto Cuevas Olmedo, conocido como Beto Cuevas, nacido el 12 de septiembre de 1967 en Santiago de Chile, es imposible olvidar que fue líder de la banda chilena La Ley, con la cual obtuvo varios Grammy Latinos y, en su faceta solista, desde hace años, ha recorrido múltiples países conectando con sus audiencias, lo cual ha corroborado con su actual gira BC Acústico, que llegará por segunda vez, el 18 de noviembre al Esperanza Iris. Este álbum y el tour de título homónimo rinden homenaje al legendario MTV Unplugged de La Ley.

El cantante y compositor dijo en entrevista con La Jornada, que en los próximos días lanzará el sencillo ¡Respira!, que es una invitación a la vida y da título a su nuevo álbum de rock, que verá la luz el próximo año, con una selección de nueve canciones inéditas de su autoría. Producido por el argentino Guillermo Porro, con este material, el cantante y compositor regresa a sus raíces roqueras.

Cuevas, quien es músico, artista visual, actor, juez de programas, también debutó en teatro musical como el protagonista en Jesucristo Superestrella, ópera producida por Alejandro Gou, en 2019. Ahora de gira con su Acústico, vía Zoom, charló con su talante amable, sin poses y sin apresurarse a responder, contó sobre su gira: “me ha ido excelente y el público ha respondido de manera impresionante; cuando las personas la pasan bien, a uno inevitablemente le sucede lo mismo. Estoy en el mundo del entretenimiento y cuando la gente disfruta, significa que lo estoy haciendo bien; ya tengo suficientes conciertos en el cuerpo y te podría decir que el engranaje está bien aceitado”.

Homenaje a MTV Unplugged

Sobre la segunda fecha que tendrá en el Esperanza Iris, un concierto íntimo, en el cual de manera artística se proyectan las luces que cobijan un genial sonido explicó: “Gracias al juego lumínico que tenemos, hemos prescindido de pantallas, como parece ser una norma en todos los espectáculos; además las luces crean escenas y diferentes cuadros, lo cual es muy lindo”.

Sobre la configuración musical, dijo: “sabes que este disco acústico es un homenaje al famoso La ley MTV Unplugged, de 2001; agarramos muchos de esos temas y arreglos para construir este show, pero también añadimos canciones de mi carrera en solitario y algunas otras sorpresas”.

En el espectáculo, Cuevas comparte escenario con nuevos talentos a quienes impulsa en la compleja industria musical. “Es mi responsabilidad como artista abrir las puertas, tender puentes y dar la mano a estos artistas que no siempre tienen el apoyo, porque actualmente quienes tienen más trascendencia, son los que de alguna manera son influencers, con muchísimos seguidores, pero hay personas muy talentosas que no tienen esa llegada” y es necesario brindarles escaparates.

El álbum Acústico integra 15 canciones, incluyendo clásicos como El duelo y Mentira, en colaboración con la cantante mexicana Ely Guerra. Además, presenta un tema inédito titulado Todo es perfecto, interpretado con la talentosa chilena Javiera Flores.