Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer reportes de producción industrial y consumo, entre otros.

En Estados Unidos, el lunes los mercados estarán cerrados por el feriado con motivo del Día del Veterano.

México

Lunes 10

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa correspondiente a julio.

Martes 11

El Inegi publicará el indicador mensual de la actividad industrial de septiembre; datos de la industria automotriz sobre vehículos pesados durante octubre y la encuesta de viajeros internacionales de septiembre.