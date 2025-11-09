Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 19
En la semana que inicia se darán a conocer reportes de producción industrial y consumo, entre otros.
En Estados Unidos, el lunes los mercados estarán cerrados por el feriado con motivo del Día del Veterano.
México
Lunes 10
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa correspondiente a julio.
Martes 11
El Inegi publicará el indicador mensual de la actividad industrial de septiembre; datos de la industria automotriz sobre vehículos pesados durante octubre y la encuesta de viajeros internacionales de septiembre.
Miércoles 12
El Inegi hará públicas cifras definitivas sobre líneas de pobreza con datos al mes de octubre.
Viernes 14
El Inegi publicará el indicador oportuno de consumo privado de octubre.
Estados Unidos
Está programada la publicación de reportes como inflación, finanzas públicas, solicitudes de hipoteca y ventas minoristas, pero su divulgación es incierta, ante el cierre de la administración federal por falta de presupuesto.
Fuentes: Inegi, Monex y Kapital