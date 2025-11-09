Afp

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 19

Bruselas. La Comisión Europea afirmó que las autoridades chinas confirmaron la reanudación parcial de las exportaciones de chips Nexperia, que alivia un bloqueo que alarmó a los fabricantes de automóviles.

El comercio exterior de dichos procesadores se permitirán siempre que los chips sean para “uso civil”, y entrará en vigor “de inmediato”, indicó el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic.

Las conversaciones con China continúan para encontrar un “marco duradero, estable y predecible que garantice el restablecimiento total del flujo de semiconductores”, agregó.

La disputa estalló en septiembre, cuando el gobierno neerlandés tomó, por “razones de seguridad tecnológica”, el control efectivo de Nexperia, una empresa con sede en Países Bajos, pero cuya empresa matriz es la china Wingtech.