Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 19

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer un posible compromiso en medio del impasse por el cierre del gobierno de Estados Unidos, instando a los republicanos a redirigir el dinero federal que se destina a las compañías de seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible y dárselo a las personas.

“Estoy recomendando a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que se envían a las compañías de seguros chupadoras de dinero, con el fin de salvar la mala atención médica proporcionada por ObamaCare; que se envíen directamente a las personas para que puedan comprar su propia, mucho mejor, atención médica, y les sobre dinero”, escribió Trump en redes sociales.

“El peor sistema médico”

“En otras palabras, quitárselo a las grandes y malas compañías de seguros, dárselo a la gente, y acabar, por dólar gastado, con la peor sanidad de cualquier parte del mundo, ObamaCare”, agregó, sin ofrecer detalles.