Reuters, Ap y Sputnik

Domingo 9 de noviembre de 2025

Washington. Las aerolíneas estadunidenses y los viajeros se enfrentaron el sábado a un segundo día de reducción de vuelos en el país, con más de mil cancelaciones de viajes, tendencia que se espera continúe mientras persista el cierre del gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó a las aerolíneas que redujeran ayer 4 por ciento de los vuelos en 40 aeropuertos importantes, cantidad similar a la que se implementó el viernes. Los recortes aumentarán a 6 por ciento el martes y a 10 por ciento el 14 de noviembre. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que era posible que exigiera recortes de 20 por ciento en el tráfico aéreo si las cosas empeoran, y si más controladores no se presentan a trabajar.

La cifra de vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos entre el viernes y el sábado superó 5 mil, como consecuencia del cierre del gobierno federal, indicó la agencia de información Sputnik, al citar datos del servicio FlightAware.

Durante el cierre récord del gobierno, que se prolonga por 39 días, 13 mil controladores aéreos y 50 mil controladores de seguridad se han visto obligados a trabajar sin sueldo, lo que ha provocado un aumento del ausentismo. Esta semana, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, informó que entre 20 y 40 por ciento de los controladores no se presentaban a trabajar.