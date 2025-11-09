Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025

La llegada de nuevas tecnologías automotrices, como el arranque sin llave, ha propiciado que el robo con violencia de vehículos asegurados alcance cifras alarmantes.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el robo de vehículos asegurados ascendió a 60 mil 625 al cierre de junio de 2025, de los cuales, 57.2 por ciento (34 mil 700 unidades) fue con violencia.

La AMIS aclara que cuando se habla de robo con violencia no significa necesariamente que se use un arma de fuego, sino lo que se necesita es que la persona venga manejando el vehículo y que lo bajen de la unidad.

Rosario Oliván, directora de suscripción, producto y normatividad en Ana Seguros, afirmó que esta situación es un desafío, “pues son cifras alarmantes las que se tienen, ya que se ha incrementado la violencia, antes estacionaban y al regresar ya no estaba el auto”.

Comentó que aumentó el volumen de los siniestros con énfasis en ciertas regiones y modelos.

Por su parte, Alejandro Sobera, presidente del comité de autos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), agregó que el robo con violencia de automóviles ha aumentado por la razón de que ahora los dispositivos de los vehículos, de 10 o 15 años para acá, ya no permite que se lo lleven si no está la llave.