Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a31
Cruz Azul perdió la carrera por el liderato de la Liga Mx. A pesar de que presionó hasta la última fecha por llevarse la mejor posición, La Máquina cayó 3-2 ante Pumas en el estadio Cuauhtémoc y entregó la cima del torneo al Toluca, ubicándose ahora en el tercer lugar. Los felinos, en cambio, lograron la misión de integrar el grupo de los 10 mejores para avanzar a la ronda de Play-in.
Aunque el cuadro cementero definirá en casa la serie de cuartos de final ante el Guadalajara, sexto con más puntos, no podrá contar con los titulares Lorenzo Faravelli y el arquero colombiano Kevin Mier, uno expulsado y el otro con una lesión en la espinilla luego de una violenta falta del panameño Adalberto Carrasquilla que el árbitro Fernando Hernández sancionó sólo con tarjeta amarilla.
Para los universitarios, la victoria selló la posibilidad de medirse ante el Pachuca, noveno clasificado, en uno de los dos encuentros correspondientes al antiguo repechaje. Tijuana y Bravos de Juárez, séptimo y octavo, disputarán la otra eliminatoria.
En las afueras del Cuauhtémoc, aficionados de Pumas fueron golpeados y despojados de sus pertenencias por presuntos seguidores de Cruz Azul, a pesar de un fuerte dispositivo de seguridad, reportaron medios locales.
En cuanto a los clubes con boleto directo a la liguilla, los enfrentamientos entre Cruz Azul-Chivas y América-Monterrey son los únicos confirmados.