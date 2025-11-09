▲ El triunfo para los felinos selló la posibilidad de medirse con Pachuca en el repechaje. Foto Cuartoscuro

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a31

Cruz Azul perdió la carrera por el liderato de la Liga Mx. A pesar de que presionó hasta la última fecha por llevarse la mejor posición, La Máquina cayó 3-2 ante Pumas en el estadio Cuauhtémoc y entregó la cima del torneo al Toluca, ubicándose ahora en el tercer lugar. Los felinos, en cambio, lograron la misión de integrar el grupo de los 10 mejores para avanzar a la ronda de Play-in.

Aunque el cuadro cementero definirá en casa la serie de cuartos de final ante el Guadalajara, sexto con más puntos, no podrá contar con los titulares Lorenzo Faravelli y el arquero colombiano Kevin Mier, uno expulsado y el otro con una lesión en la espinilla luego de una violenta falta del panameño Adalberto Carrasquilla que el árbitro Fernando Hernández sancionó sólo con tarjeta amarilla.