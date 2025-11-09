▲ El piloto británico tuvo una jornada perfecta y se enfila como favorito para ganar hoy el Gran Premio de Brasil. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a11

Lando Norris cerró un sábado perfecto en el autódromo José Carlos Pace, en Sao Paulo.

El británico de McLaren lideró la práctica, se quedó con la pole position en la clasificación y ganó la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un combo que lo coloca de principal candidato para conquistar la carrera de hoy, en una etapa crucial de la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

El piloto de 25 años marcó un tiempo de 1:09.511 en la tercera sesión de clasificación en el circuito de Interlagos, mientras el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

“Hemos estado en buena forma”, declaró Norris, quien se quedó con la pole en una magnífica última vuelta, después de haber dominado también la Q1 y la Q2.

Oscar Piatri, su coequipero, apenas ingresó al top 5, mientras Max Verstappen tendrá que hacer otra hazaña en Interlagos si quiere remontar.

“El resultado es un poco decepcionante”, dijo Piastri. “Pero el coche ha parecido rápido este fin de semana, especialmente en las tandas largas, así que espero poder aprovechar eso”.

Tercero de la tabla de posiciones con 326, Verstappen largará en la decimosexta plaza, una posición inusual para el tetracampeón mundial de Red Bull y que mengua sus opciones de lograr su quinta corona consecutiva.