Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a11
Lando Norris cerró un sábado perfecto en el autódromo José Carlos Pace, en Sao Paulo.
El británico de McLaren lideró la práctica, se quedó con la pole position en la clasificación y ganó la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un combo que lo coloca de principal candidato para conquistar la carrera de hoy, en una etapa crucial de la pelea por el campeonato de Fórmula 1.
El piloto de 25 años marcó un tiempo de 1:09.511 en la tercera sesión de clasificación en el circuito de Interlagos, mientras el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.
“Hemos estado en buena forma”, declaró Norris, quien se quedó con la pole en una magnífica última vuelta, después de haber dominado también la Q1 y la Q2.
Oscar Piatri, su coequipero, apenas ingresó al top 5, mientras Max Verstappen tendrá que hacer otra hazaña en Interlagos si quiere remontar.
“El resultado es un poco decepcionante”, dijo Piastri. “Pero el coche ha parecido rápido este fin de semana, especialmente en las tandas largas, así que espero poder aprovechar eso”.
Tercero de la tabla de posiciones con 326, Verstappen largará en la decimosexta plaza, una posición inusual para el tetracampeón mundial de Red Bull y que mengua sus opciones de lograr su quinta corona consecutiva.
El francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico George Russell (Mercedes), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) completaron el top 10 de la parrilla de salida para la carrera de hoy.
“Fue duro por las condiciones de la pista, resbaladiza, aunque en buen estado. Siempre es un placer correr en este circuito, así que me sentí bien”, celebró Norris, en un día en el que la lluvia no apareció pese a alertas climáticas lanzadas el viernes por las autoridades locales.
En la segunda sesión de clasificación fueron eliminados el español Fernando Alonso (Aston Martin), el tailandés Alexander Albon (Williams), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el español Carlos Sainz (Williams).
Accidentada carrera
Durante la vuelta siete de la carrera sprint, Piastri perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra la barrera, por lo que la bandera roja se presentó en Interlagos. Casi al mismo tiempo, Franco Colapinto y Nico Hulkenberg también chocaron por la curva 3. Asimismo, el piloto local Gabriel Bortoleto (Sauber), primer brasileño desde Felipe Massa en 2017, sufrió una aparatosa colisión que impidió que corriera la clasificación. Exámenes médicos descartaron lesiones
Con información de Afp