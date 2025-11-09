▲ Con golpes certeros y un revés impecable, la tenista mexicana alcanzó la cuarta final de su carrera. Foto @austin125tennis

Renata Zarazúa está a una victoria de sumar un nuevo título a su palmarés. La tenista mexicana se impuso a Carmen Herea por doble 6-4 para alcanzar la final del WTA 125 de Austin, Texas.

La número 82 del ranking mundial se mostró intratable en su partido con golpes certeros y un revés impecable que la afianzan como la mejor jugadora nacional de las últimas décadas. Zarazúa, quien alcanzó la cuarta final de su carrera a ese nivel, se medirá por el título ante la canadiense Marina Stakusic.

A través de sus redes sociales, Zarazúa, de 28 años de edad, compartió una publicación en la que mostró algunos insultos que reci-be por parte de seudoaficionados del deporte blanco. Es la segunda ocasión que la atacan.

“Pinche perra de mierda inservible” y “Ojalá se caiga tu puto avión perra”, fueron algunos de los mensajes en sus redes.

El caso de Renata no es el único en el mundo del tenis, pues tanto hombres como mujeres reciben constante hostigamiento y agresiones a través de las redes sociales. La problemática ha generado convenios con empresas como Threat Matrix, que se encarga de detectar casos de violencia y bloquearlos .

Djokovic logra su título 101

Novak Djokovic tiene 38 años y es uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Quinto en el ranking mundial, el serbio tiene 24 títulos de Grand Slam y sigue dando batalla. Ayer se coronó en el ATP 250 de Atenas, certamen de su propiedad.

Nole alcanzó el título número 101 de su carrera, el primero en cancha dura desde las Finales ATP de 2023 y supera a Federer como el jugador con más cetros en esa superficie en la era abierta. Es, además, el jugador de mayor edad en ganar un ATP desde Ken Rosewall, con 43 años, en Hong Kong en 1977.