Enfrentará a Stakusic
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a11
Renata Zarazúa está a una victoria de sumar un nuevo título a su palmarés. La tenista mexicana se impuso a Carmen Herea por doble 6-4 para alcanzar la final del WTA 125 de Austin, Texas.
La número 82 del ranking mundial se mostró intratable en su partido con golpes certeros y un revés impecable que la afianzan como la mejor jugadora nacional de las últimas décadas. Zarazúa, quien alcanzó la cuarta final de su carrera a ese nivel, se medirá por el título ante la canadiense Marina Stakusic.
A través de sus redes sociales, Zarazúa, de 28 años de edad, compartió una publicación en la que mostró algunos insultos que reci-be por parte de seudoaficionados del deporte blanco. Es la segunda ocasión que la atacan.
“Pinche perra de mierda inservible” y “Ojalá se caiga tu puto avión perra”, fueron algunos de los mensajes en sus redes.
El caso de Renata no es el único en el mundo del tenis, pues tanto hombres como mujeres reciben constante hostigamiento y agresiones a través de las redes sociales. La problemática ha generado convenios con empresas como Threat Matrix, que se encarga de detectar casos de violencia y bloquearlos .
Djokovic logra su título 101
Novak Djokovic tiene 38 años y es uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Quinto en el ranking mundial, el serbio tiene 24 títulos de Grand Slam y sigue dando batalla. Ayer se coronó en el ATP 250 de Atenas, certamen de su propiedad.
Nole alcanzó el título número 101 de su carrera, el primero en cancha dura desde las Finales ATP de 2023 y supera a Federer como el jugador con más cetros en esa superficie en la era abierta. Es, además, el jugador de mayor edad en ganar un ATP desde Ken Rosewall, con 43 años, en Hong Kong en 1977.
“Fue una tremenda batalla, como tres horas. Fue muy duro, muy físico. Esta es mi casa, amo a todos”, comentó la leyenda, luego del enorme triunfo ante Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5.
La cita fue por la final de un torneo sin historia ni prestigio, pero que brinda dividendos incuestionables. Para el serbio, ganar en su segunda casa representa todo un desafío. Una muestra de que sigue vivo. Para el italiano, era mantenerse en la carrera rumbo a las Finales ATP, de la fiesta del tenis profesional de varones. No pudo ser.
Debido a una lesión en el hombro, Djokovic renunció a participar en el Masters ATP en Turín, que comienza hoy, anunciaron los organizadores del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.
Rybakina reina la WTA
Una exhibición deslumbrante de Elena Rybakina le permitió derrotar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y ganar las Finales de la WTA, llevándose a casa el mayor premio individual en la historia del tenis femenino: 5.23 millones de dólares. Rybakina ganó su quinto partido de la semana en Riad y reservó lo mejor para la final, superando a Sabalenka por 6-3 y 7-6 para alzar su mayor título desde Wimbledon en 2022.
Su actuación, que combinó un saque imparable y golpes de fondo demoledores, sugirió que la jugadora de 26 años podría volver a competir por títulos de Grand Slam tras un frustrante periodo de enfermedad y una pérdida de forma desde el Abierto de Australia en 2023, donde perdió ante Sabalenka en tres sets.
Con información de The Independent y Ap